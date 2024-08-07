Birbirlerine husumetli iki çetenin elebaşları böyle yakalandı! Fuhuştan tefeciliğe karışmadıkları suç yok

4 ilde Kuyu-15 operasyonları için düğmeye basıldı. Yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi birçok suça karışan iki suç örgütüne yönelik operasyondan görüntüleri ve ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

BİRBİRLERİNE HUSUMETLİ ÇETELER ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

30 ŞÜPHELİ YAKALANDI! YERLİKAYA: KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler️." ifadelerini kullandı.

İŞLEDİKLERİ SUÇLARI SIRALADI

İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Kırklareli merkezli 4️⃣ ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendi ❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 3️⃣0️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/EALCWM5HVK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır