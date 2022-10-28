Biri çocuk 3 kişiye dehşet yaşattı! O saldırgan yakalanıp serbest bırakıldı

Arnavutköy'de bir kişi, park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurdu! Olay salı günü Arnavutköy'de yaşandı. Aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e silahla ateş ederek bacaklarından yaraladı.

OKULDAN DÖNEN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALADI

Çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. İş yeri sahipleri ve çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.A,'yı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı. 30’un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

