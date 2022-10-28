HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Biri çocuk 3 kişiye dehşet yaşattı! O saldırgan yakalanıp serbest bırakıldı

Biri çocuk 3 kişiye dehşet yaşattı! O saldırgan yakalanıp serbest bırakıldı

28.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurarak yaralayan F.A isimli saldırganı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı. 30'un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Biri çocuk 3 kişiye dehşet yaşattı! O saldırgan yakalanıp serbest bırakıldı

Arnavutköy'de bir kişi, park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurdu! Olay salı günü Arnavutköy'de yaşandı. Aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e silahla ateş ederek bacaklarından yaraladı.

OKULDAN DÖNEN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALADI

Çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. İş yeri sahipleri ve çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

2

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.A,'yı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı. 30’un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O hastalıklara iyi geldiğini duyan Sivas'a akın ediyorO hastalıklara iyi geldiğini duyan Sivas'a akın ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor' Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.