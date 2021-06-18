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Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

18.06.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim ve Savcılar Kurulu, birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi.

Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı.

Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

32 HAKİM, 12 SAVCI İLE 2 İDARİ YARGIÇ

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.

HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi yer aldı. (AA)

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