Birlikte plan yapmışlar! Bina ve arsaları işgal edip... Tüm talimatlarını sorgulamadan yerine getiriyorlarmış! Balat çetesine davada şok detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sinemacı Enes Kaya'nın ile birlikte 14 kişi şikayetçi olarak yer aldı. Şüpheli Mesut Baraj'ın örgüt lideri, Ozan Turan ve Ararat Özer'in de örgüt yöneticisi oldukları toplam 30 şüpheliden 12'si tutuklu yargılanacak. Balat'ta uğradığı silahlı saldırı sonrasında Enes Kaya'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Mesut Baraj'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerle birlikte örgüt faaliyeti kapsamında yağma, hakkı olmayan yere tecavüz, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağladıkları belirtildi. Turizm açısından popülerliği artan Balat'ta Mesut Baraj liderliğinde hareket eden çetenin, hak sahibi olan kişilerin taşınmazlarını rızaları olmaksızın kullanmaya başladıkları, cebir ve tehdit uygulayarak bu taşınmazları ele geçirmeye çalıştıkları kaydedildi. Fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket eden çetenin çevrede korku yaratıp şikayetçiler üzerinde baskı kurdukları belirlendiği anlatıldı.

ORTAKÖY'DEKİ GECE KULÜBÜNE PLANLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

İddianamede, 8 Eylül 2022 günü Ortaköy'deki gece kulübü önünde yaşanan silahlı saldırı olayı da çetenin işlediği suçlardan biri olarak yer aldı. Mesut Baraj'ın olay gecesi yanında bulunan İnci Cennet Eroğlu ve Recep Çetin ile eğlenmeye gittiği barda yaşadığı tartışma sonrası güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği, daha sonra Baraj'ın çetesinde yer alan şüpheliler Selman Çetin, Süleyman Can, Ferdi Kurt, Şeyhmus Yavuz'un mekana intikam almak amacıyla silahlı saldırı düzenledikleri ve iş yeri çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı anlatıldı. İddianamede, darp edilen Mesut Baraj ile eğlence mekanına saldırıya giden şüphelilerin Balat'ta birbirlerine çok yakın noktada baz verdikleri, birlikte mekana saldırı için plan yaptıkları, Baraj'ın saldırı talimatı verdiği kaydedildi.

BALAT'TAKİ BİNA VE ARSALARI İŞGAL EDİP KULLANMIŞLAR

Örgütün lideri ve yöneticisi şüpheli Mesut Baraj'ın emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyesi şüphelilerin özellikle Balat Mahallesinde sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, gayrimenkullerini boşaltmalarını istemeyen hak sahiplerini ise cebir ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları anlatıldı. Örgütün korkutucu gücünden istifade etmiş olmaları nedeniyle çevrede korku yarattıkları, örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulundukları, aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Mesut Baraj'ın tüm talimatlarının örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği, eylemlerini yaparken de silah kullanmaktan hiç çekinmedikleri de vurgulandı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede örgüt yöneticisi sanıklar Mesut Baraj, Ararat Özer ve Ozan Turan'ın "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar, diğer 27 sanığın ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. Sanıkların 14 ayrı başlık altında ele alınan suç faaliyetlerine ilişkin birden fazla kez "yağma", "mala zarar verme", "tehdit", "ihaleye fesat karıştırma", "yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "parada sahtecilik" suçlarından da değişik oranlarda hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Örgüt yöneticisi konumundaki 3 sanığın ise örgütsel faaliyet kapsamında işlenen tüm suçlar kapsamında cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.

SİNEMACI KAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Balat'ta 30 Temmuz 2021'de Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan çete üyesi şüphelilerden Recep Çetin "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Duruşma sonrası açıklama yapan Enes Kaya ise "Bu ceza insanları daha fazla cesaretlendirecek, insanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek" diyerek tepkisini dile getirmişti. (DHA)