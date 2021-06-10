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Birlikte uyumak aşkın ömrünü uzatıyor! Çiftler neden aynı saatte uyumalı?

10.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimileri adeta gece kuşu gibi sabaha kadar ayakta kalmayı tercih eder. Kimileri de gece erken uyuyup sabah erken kalmayı hayat misyonu haline getirmiştir. Uyku alışkanlıklarındaki farklılıklara rağmen çiftler uyum içerisinde evliliklerini sürdürmeye çalışır. Bu noktada sizler için mutlu bir evliliğin sırrı olan uyku rutinlerini araştırdık.

Birlikte uyumak aşkın ömrünü uzatıyor! Çiftler neden aynı saatte uyumalı?

Her ilişkinin dinamikleri göz önüne alındığında aslında farklılık gösterdiği bilinir. Ancak genel olarak mutlu bir evliliğin sırrı uyumdan geçer. Çiftler üzerine yapılan bir araştırma kafadaki soru işaretlerini giderdi ve çiftlerin aynı saatte uyumalarının yararlarını ortaya koydu. İşte, çiftlerin aynı anda uyumalarının ilişkilerine ve sağlıklarına olan yararları...

SOHBET ETME İMKANI SAĞLAR

Çiftler, sevgilerini göstermek için kucaklaşmayı ve sohbet etmeyi isterler. Ancak yoğun gündelik hayat temposu içerisinde kimi zaman buna zaman bulamazlar. Bu nedenle aynı anda ve aynı saatte uyumak günlük olarak bir konuşma ortamının yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Sadece bu değil, bilim, sarılmanın vücudun nörotransmitter oksitosini serbest bırakmasını sağladığını söylüyor. Bu, sizi eşinize yakınlaştırmayı sağlayacak ve uyumadan önce kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.

SORUNLARI DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇÖZEBİLİRSİNİZ

İlişkilerde tartışmalar aşkın tuzu, biberidir. Ancak bazen küçük tartışmalar çözüm üretilmezse ya da üzerine konuşulmazsa daha da büyüyebilir. Ancak partnerinizle aynı anda yattığınızda, bu tartışmaları ve sorunları konuşma ve çözme şansınız olacak. Buna göre, daha iyi bir sabah ve iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olacaktır.

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EŞİNİZLE SENKRONİZE OLMANIZI SAĞLAR

Partnerinizle aynı saatte uyumak aslında sadece bir uyku saatini paylaşmaktan çok daha değerlidir. Bu durum uyum sağlamanızı ve senkronize olmanızı sağlar. Farklı saatlerde uyumak ve uyanmak aslında eşlerden birinin diğerini rahatsız etmesine neden olur.

FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI OLUMLU ETKİLER

Birlikte uyumak sadece ilişkiyle ilgili değil, aynı zamanda vücudunuzun performansıyla da ilgilidir. Bu eylem, tansiyonunuzun düşmesini sağlarken aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de olumlu yönde etkiler.

ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREBİLİR

İyileşecek tek şey fiziksel sağlığınız değil, zihinsel ve duygusal sağlığınız da artacak. Kaygıyı azaltabilir ve daha topraklanmış ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Sonunda, partnerinizle kolaylıkla sohbet etmeniz daha kolay olacak ve ayrıca kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayarak gününüzü iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

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