Birlikte uyumak aşkın ömrünü uzatıyor! Çiftler neden aynı saatte uyumalı?

Her ilişkinin dinamikleri göz önüne alındığında aslında farklılık gösterdiği bilinir. Ancak genel olarak mutlu bir evliliğin sırrı uyumdan geçer. Çiftler üzerine yapılan bir araştırma kafadaki soru işaretlerini giderdi ve çiftlerin aynı saatte uyumalarının yararlarını ortaya koydu. İşte, çiftlerin aynı anda uyumalarının ilişkilerine ve sağlıklarına olan yararları...

SOHBET ETME İMKANI SAĞLAR

Çiftler, sevgilerini göstermek için kucaklaşmayı ve sohbet etmeyi isterler. Ancak yoğun gündelik hayat temposu içerisinde kimi zaman buna zaman bulamazlar. Bu nedenle aynı anda ve aynı saatte uyumak günlük olarak bir konuşma ortamının yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Sadece bu değil, bilim, sarılmanın vücudun nörotransmitter oksitosini serbest bırakmasını sağladığını söylüyor. Bu, sizi eşinize yakınlaştırmayı sağlayacak ve uyumadan önce kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.

SORUNLARI DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇÖZEBİLİRSİNİZ

İlişkilerde tartışmalar aşkın tuzu, biberidir. Ancak bazen küçük tartışmalar çözüm üretilmezse ya da üzerine konuşulmazsa daha da büyüyebilir. Ancak partnerinizle aynı anda yattığınızda, bu tartışmaları ve sorunları konuşma ve çözme şansınız olacak. Buna göre, daha iyi bir sabah ve iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olacaktır.