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  4. Bisiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi! ABD Başkanı Joe Biden bakın ne yaptı

Bisiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi! ABD Başkanı Joe Biden bakın ne yaptı

20.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Rehoboth Plajı'nda bisikletten düşerken kameralara yakalanmıştı. Bisikletten düşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı beklenen devlet adamı, düşme anından sonra bir kilise ayini çıkışında görüntülendi. Kendisine yöneltilen sorulara zıplayarak cevap veren Biden, iyiyim mesajı verdi.

Joe Biden, Cuma günü eşiyle 45. evlilik yıldönümlerini kutlarken, Delaware'deki Rehoboth Plajı'ndaki evinin yakınında bisikletten düşmüştü. Takla atan 79 yaşındaki Biden, kazada herhangi bir yara almadan ayağa kalkmıştı ve iyi olduğunu belirtmişti.
79 yaşındaki ABD Biden bisiklet kazasının arından bir kilise ayinine katıldı.

ZIPLAYARAK CEVAP VERDİ

U.S. President Joe Biden attends Mass at St. Edmond Roman Catholic Church in Rehoboth Beach

Kazanın ardından herkes devlet adamının durumunu ve herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Muhabirler tarafından görüntülenen Biden'ın ''Nasıl hissediyorsunuz? sorusuna verdiği cevap güldürdü. Devlet adamı kilise çıkışı kendine yöneltilen sorulara zıplayarak cevap verdi.

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Joe Biden

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