Bisiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi! ABD Başkanı Joe Biden bakın ne yaptı

Joe Biden, Cuma günü eşiyle 45. evlilik yıldönümlerini kutlarken, Delaware'deki Rehoboth Plajı'ndaki evinin yakınında bisikletten düşmüştü. Takla atan 79 yaşındaki Biden, kazada herhangi bir yara almadan ayağa kalkmıştı ve iyi olduğunu belirtmişti.

79 yaşındaki ABD Biden bisiklet kazasının arından bir kilise ayinine katıldı.

ZIPLAYARAK CEVAP VERDİ

Kazanın ardından herkes devlet adamının durumunu ve herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Muhabirler tarafından görüntülenen Biden'ın ''Nasıl hissediyorsunuz? sorusuna verdiği cevap güldürdü. Devlet adamı kilise çıkışı kendine yöneltilen sorulara zıplayarak cevap verdi.

