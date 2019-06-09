Bisikletiyle birlikte cenaze arabasıyla götürüldü

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’ne bisikleti ile gelen Deniz Çapşek (22) denizde yüzerken boğuldu. Gencin cansız bedeni, bisikletiyle cenaze arabasına konuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 8.30 sırasında Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesinde meydana geldi. Sabah denize girmeye gelen vatandaş denizde yüzen cansız bedeni fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22 yaşındaki Deniz Çapşek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından gencin çanta ve bisikleti Çapşek’in cansız bedeni ile birlikte cenaze aracına konuldu. Gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

