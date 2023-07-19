Bitmek bilmeyen tartışmaya Instagram Başkanı Adam Mosseri de katıldı: Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu iddia etti

Instagram'ın patronu olarak nitelendirilen Instagram Başkanı Adam Mosseri, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in artık daha iyi olduğuna inanıyor.

ADAM MOSSERİ: "ANDROID ARTIK IOS'TAN DAHA İYİ"

Mosseri, Meta'nın yeni Twitter rakibi sosyal ağı Threads'te popüler teknoloji YouTuber'ı MKBHD'nin threads'ine yanıt vererek Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu belirtti.

Android'in neden iOS'tan daha iyi olduğu ya da platformun üstünlüğünün sadece Instagram ile sınırlı olup olmadığı konusunda bir bilgi sağlamadı.

Mosseri'nin yorumu ise 400'den fazla yanıt ve 3 binden fazla beğeni aldı.



