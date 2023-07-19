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  4. Bitmek bilmeyen tartışmaya Instagram Başkanı Adam Mosseri de katıldı: Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu iddia etti

Bitmek bilmeyen tartışmaya Instagram Başkanı Adam Mosseri de katıldı: Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu iddia etti

19.07.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Android mi yoksa iOS mu?" tartışması uzun yıllardır sürüyor ve hiç bitmiyor. Her iki işletim sisteminin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları farklı olsa da birçok kullanıcı birinden birinin daha üstün olduğunu iddia ediyor. Görünüşe göre bu bitmek bilmeyen tartışmaya Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri de katılmış durumda.

Bitmek bilmeyen tartışmaya Instagram Başkanı Adam Mosseri de katıldı: Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu iddia etti

Instagram'ın patronu olarak nitelendirilen Instagram Başkanı Adam Mosseri, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in artık daha iyi olduğuna inanıyor.

ADAM MOSSERİ: "ANDROID ARTIK IOS'TAN DAHA İYİ"

Mosseri, Meta'nın yeni Twitter rakibi sosyal ağı Threads'te popüler teknoloji YouTuber'ı MKBHD'nin threads'ine yanıt vererek Android'in artık iOS'tan daha iyi olduğunu belirtti.

mosseri

Android'in neden iOS'tan daha iyi olduğu ya da platformun üstünlüğünün sadece Instagram ile sınırlı olup olmadığı konusunda bir bilgi sağlamadı.

Mosseri'nin yorumu ise 400'den fazla yanıt ve 3 binden fazla beğeni aldı.


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Instagram Adam Mosseri

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