KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz." dedi.

Öztrak, CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından millete zamdan, zulümden ve zarardan başka verilen hiçbir şeyin olmadığını ileri sürdü.

Dünyada tarım devriminin başladığı topraklarda soğan, domates, patates ve nohut kuyruğu olduğunu savunan Öztrak, "Önce sebze meyve, sonra kuru bakliyat satıyorlar. Ben size söyleyeyim yakında deterjan da satacaklar, yetmez bilahare ampul de satacaklar. Eğer böyle giderse, ben iktisatçıyım, bu iş böyle giderse bunun sonu karnedir. Bu ülke evet savaş zamanı karne gördü, görmesi de kaçınılmadı ama bugün savaş yok ama hızla karneye doğru gidiyoruz." diye konuştu.