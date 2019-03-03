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"Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz? Çünkü zafer, düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz." dedi.

Öztrak, CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından millete zamdan, zulümden ve zarardan başka verilen hiçbir şeyin olmadığını ileri sürdü.

Dünyada tarım devriminin başladığı topraklarda soğan, domates, patates ve nohut kuyruğu olduğunu savunan Öztrak, "Önce sebze meyve, sonra kuru bakliyat satıyorlar. Ben size söyleyeyim yakında deterjan da satacaklar, yetmez bilahare ampul de satacaklar. Eğer böyle giderse, ben iktisatçıyım, bu iş böyle giderse bunun sonu karnedir. Bu ülke evet savaş zamanı karne gördü, görmesi de kaçınılmadı ama bugün savaş yok ama hızla karneye doğru gidiyoruz." diye konuştu.

- "Büyük bir mutabakatı gerçekleştirmek için uğraşıyoruz"

CHP'nin bölücü terör örgütüyle hiçbir şekilde bir araya gelmediğini anlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim geçmişimizde Kuvayımilliye var. Biz Kuvayımilliye'den doğmuş olan bir partiyiz. Onun için kalkıp da 'Siz şöylesiniz, böylesiniz' dediğiniz zaman, döneceksin o saraydaki kristal aynalara bakacaksın. Orada aslında saraydaki kristal aynalarda kimin terörle kol kola girdiği, kimin girmediği, kimin memleketin bekası için kimin bu ülkenin birliği için çalıştığını, çalışmadığını gayet iyi göreceksin. Türkiye artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede en yüksek insani gelişmişlik standartlarını sağlayan, hesap veren, şeffaf, dertlere derman olan belediyecilik anlayışıyla yürümek istiyor. Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz? Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz. Büyük bir mutabakatı gerçekleştirmek için uğraşıyoruz."

- Kılıçdaroğlu, telefonla vatandaşlara seslendi

Toplantıda, İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, cep telefonu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Telefonla vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kırklareli'nin çok daha güçlü bir şekilde öne çıkmasını arzu ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan bütün Kırklarelili kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi, dostluğumu gönderiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun." dedi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırklareli milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu, CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

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aday tanıtım CHP Engin Özkoç Faik Öztrak

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