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"Biz bugün, dünden daha güçlüyüz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Biz bugün geleceğe dair daha güçlü hedefler koymuşuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Biz bugün geleceğe dair daha güçlü hedefler koymuşuz" dedi.

Karaaslan, Tekkeköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ile dünden daha güçlü olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı ile bundan sonra Tekkeköy'ün gücüne güç katarak yeni başarılar görmek istediklerini dile getiren Karaaslan, "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Biz bugün geleceğe dair daha güçlü hedefler koymuşuz. Hem liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de adı gibi bir devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli ile her ikisinin omuz omuza verdiği, Türkiye düşmanlarına karşı, millet memleket sevdasıyla değil karanlık emellerle hareket edenlere karşı, bu ülke için 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin' diyenlere karşı, 31 Mart'tan sonrasıyla ilgili zerre fikri olmayanlara karşı dimdik duruyoruz. Omuz omuza duruyoruz ve birbirimizden güç alıyoruz." diye konuştu. Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise "Tekkeköy'de yeni 3 bin 500 dönümlük Organize Sanayi Bölgesini 2019'da kuruyoruz. Şu anda hazır 4 milyar liralık yatırım sırada bekliyor. Hemen araziyi temin eder etmez, kuruluşu gerçekleştirir gerçekleştirmez plan, uygulama ve yatırımı başlatıyoruz. 28 bin kişiye istihdam olacak. Yepyeni bir istihdam hamlesi Tekkeköy'den Samsun'a başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince SKM'nin açılış kurdelesi kesildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun seçim koordinasyon merkezi açılışı Tekkeköy

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