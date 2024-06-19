'Bizi sıkıntılı günler bekliyor' Uyarılar peş peşe 'Tedbirleri bir kademe daha artırın' Hortum, yangın, sıcak hava dalgası... Meteoroloji son dakika 19 - 23 Haziran hava durumu

Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Aşırı sıcaklar artacak mı? Bunaltıcı havalar nedeniyle pek çok vatandaş bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminini paylaştı. Öte yandan uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hortumlara, orman yangınlarına ve sıcak hava dalgasına dikkat çekerken Hava Forum da "Hem Afrika hem Arabistan Basra sıcakları ülkemize doğru geliyor" dedi.

"HORTUMLARI BU SENE DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Etrafımızdaki denizlerde su sıcaklıklarının artması önemli. Daha çok deniz üzerinde oluşup kıyılarda zarara neden olabilecek hortumları bu sene daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şen bir sonraki paylaşımında "Orman yangınları açısından kuzey - doğu yönlerden Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Çanakkale'de orman yangınının anız yakılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Anızı yakan kışı ya da kişiler nerede" dedi.

"4-5 DERECE DAHA YÜKSEK SICAK HAVA DALGASI GELECEK"

Şen bir diğer paylaşımında "Bugün çarşamba, hafta sonuna doğru Ege ve Güneydoğu bölgesi hariç, sıcaklıklar 2-3 derece azalacak ama gene ortalamanın üzerinde olacak. Hafta başından itibaren tüm yurtta bu günlere göre 4-5 derece daha yüksek sıcak hava dalgası gelecek. Tedbirlerinizi bir kademe daha artırın." ifadelerini kullandı.

"BU SENE ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN RİSKLİ BİR YAZ OLACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen son paylaşımında ise "Bu sene orman yangınları açısından riskli bir yaz olacak. Yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı. 2 aydır buradan söylüyoruz ama gene anız yakıyorlar gene mangal dumanı görünüyor orman yakınlarında.

40-50 senede yetişen bir ağacı bir çakmak ile yakıyorsun, aslında geleceğini yakıyorsun" dedi.

"TATİL SONRASI YENİ HAFTADA BİZİ SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR"

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise "Maalesef tatil sonrası yeni haftada bizi sıkıntılı günler bekliyor. Hem Afrika hem Arabistan Basra sıcakları ülkemize doğru geliyor. Basranın Karadeniz'den sahil şehirlere, İstanbul'a nem pompalama etkisi de var. Nem maalesef çok ama çok rahatsız edecek. Gelişmeleri takipteyiz" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneyinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalıi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ile Isparta'nın batı ve kuzey kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

19 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

23 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ







