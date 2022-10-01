Black Friday ne zaman? 2022 Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Balck Friday (Kara Cuma) 2022!

Black Friday (Kara Cuma) gününe az bir zaman kaldı. Ülkemiz dışında pek çok ülkede gerçekleşen Black Friday gününde binlerce mağaza ve markanın ürünleri yüksek tutarda indirime giriyorlar. Bu indirim günününden faydalanarak alışveriş yapmak isteyen birçok kişi 'Black Friday (Kara Cuma) hangi güne denk geliyor?' sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 2022 Black Friday (Kara Cuma) tarihi...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirimleri bu yıl 25 Kasım 2022 Cuma gününde gerçekleşecek. Birçok mağaza ürünlerini 25 Kasım'da indirimli halleriyle satışa sunacak.

BLACK FRIDAY NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday yani Kara Cuma olarak adlandırılmış.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonraki Cuma günü, dükkanlar erken saatte açılırgeç saatte kapatılırdı. Bir süre sonra yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da dahil edildi. Bu da birçok kişinin indirimlerden faydalanmak için harekete geçmesine neden oldu. 1961 yılında Black Friday indirimleri sebebiyle Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldi. Yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlandı.

