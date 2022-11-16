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Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

14.11.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Friday indirimlerinde başta teknolojik cihazlar olmak üzere birçok farklı ürün indirime girerek önemli ölçüde fiyat avantajı yaratıyor. Hâliyle Black Friday indirimlerinde kaçırılmaması gereken birçok ürün bulunuyor. Sizler de en kaliteli ve kullanışlı ürünleri uygun fiyattan satın almak istiyorsanız Black Friday indirimi gelmeden önce sepetinize eklemeniz gereken en gerekli ve kullanışlı ürünleri incelemelisiniz!

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Black Friday, yüksek fiyatlı ürünlerin satın alınması için önemli bir fırsat sunuyor. Black Friday indirimlerinde bilgisayardan tablete, Bluetooth kulaklıktan akıllı saatlere, powerbanklerden robot süpürgelere kadar birçok ürün yüksek oranda indirime giriyor. Böylece ihtiyaç duyulan birbirinden işlevsel ürünler en uygun fiyata satın alınabiliyor. Hazırsanız bu ürünleri keşfetmeye başlayalım!

1. Yemek hazırlama stilinizi değiştirin: Xiaomi Mi Smart Airfryer

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Yağsız ve sağlıklı yiyecekler pişirmek isteyenlere önerilen Xiaomi Mi Smart Airfryer, akıllı özellikleriyle mutfaklara pratiklik kazandırıyor. İç haznesinde yarattığı sıcak havayı 360 derece döndürerek her yiyeceği eşit pişiren model, önemli bir zaman avantajı sağlıyor. 40 ve 200 derece arasında sıcaklık seçeneği sunuyor ve 1400 Watt gücünde çalışarak yiyecekleri en hızlı şekilde pişiriyor.

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2. Temizliği siz değil, o düşünsün: iRobot Roomba 693 Robot Süpürge

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Ev temizliğine yeterli zamanı ayıramayanların yaşantısına büyük bir kolaylık katan iRobot Roomba 693 Robot Süpürge, evlerin her zaman tertemiz kalmasını sağlıyor. 180 dakika içinde şarj oluyor ve tam dolu şarjla 90 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. Mobil uygulama desteği bulunan ürün, Wi-Fi bağlantısı sayesinde kolayca kontrol ediliyor. Akıllı haritalama sistemiyle odaların şeklini aklında tutarak karanlıkta bile etkili temizlik yapabiliyor.

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3. Kablolardan kurtulun: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

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Kablolu kulaklılardan bıkanların mutlaka tanışması gereken Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, en iyi Bluetooth kulaklık modellerinden biri. Xiaomi markasının kalitesini taşıyan model, Bluetooth 5.0 teknoloji sayesinde güçlü ve kaliteli bir ses bağlantısı sağlıyor. Dokunmatik yapısı sayesinde parmak dokunuşlarıyla çağrı cevaplama veya müzik değiştirme gibi pratik işlemlerin yapılmasına yardımcı oluyor.

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4. Şarjı sürekli bitenlere: Duracell Powerbank 6700 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Sürekli şarj problemi yaşayan ve bu sorunu kaliteli bir powerbank satın alarak aşmak isteyenlere Duracell Powerbank 6700 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı tavsiye ediliyor. Modern tasarımı ve kompakt boyutuyla beğeni kazanan ve kolay taşınan model, 6700 mAh pil gücüne sahip. Priz bulunmayan ortamlarda hayat kurtaran ürün, güvenli olmasıyla da kullanıcılarından tam not alıyor.

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5. Oyuncuların yoldaşı: Rampage SMX-R20 Specter Siyah Kablosuz LED Şarjlı Gaming Oyuncu Mouse

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Gamerlar için kaliteli bir oyuncu mouse modeli kullanmak hayati önem taşıyor. 5040 DPI hız seçeneğiyle oyuncuların keskin hamleler yapmasını kolaylaştıran model, üst kısımdaki DPI tuşuyla hız değişikliği yapılmasına imkân sağlıyor. Modelin en önemli özelliği kablosuz ve şarjlı olması. LED aydınlatma özelliği bulunan model, yedi farklı renk alternatifi sunarak oyunculara en sevdikleri renkteki aydınlatmayı seçme şansı tanıyor.

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6. Çok amaçlı kullanım: 2021 Uzay Grisi 9. Nesil Apple iPad

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Film izlemek, oyun oynamak, sosyal medyada gezinmek, iş programlarını kullanmak ve ders çalışmak gibi farklı amaçlarda geniş kullanım çeşitliliği sunan 2021 Uzay Grisi 9. Nesil Apple iPad; işlevsel özellikleriyle merak uyandırıyor. 10,2 inç boyutunda True Tone özellikli Retina ekrana sahip model, 64 GB depolama alanına sahip. İşlemci kısmında A13 Bionic çip kullanıldığı için akıcı performans sergiliyor.

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7. İhtiyacınız olan tüm özellikler onda: Apple Watch Series 7

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

"En iyi akıllı saat hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkıp kaliteli özellikleriyle adından söz ettiren Apple Watch Series 7, başarılı özellikleriyle kullanıcılarına gün boyu kolaylık sağlıyor. Sade ve şık bir tasarıma sahip model, geniş ekranıyla rahatlık sunuyor. EKG çekimi ve uyku takibi özellikleriyle beğeni kazanmasının yanı sıra 50 metreye kadar suya dayanıklılık sağlıyor.

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8. Dilediğiniz gibi müzik dinleyin: Sony SRS-XB23 - Taşınabilir Güçlü ve Dayanıklı Bluetooth Hoparlör

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Gerçek müzik tutkunlarının mutlaka sahip olması gereken Sony SRS-XB23 - Taşınabilir Güçlü ve Dayanıklı Bluetooth Hoparlör, en iyi Bluetooth hoparlör modelleri arasında zirvede yer alıyor. Kompakt silindir tasarımı ve düz siyah rengiyle modern bir tasarım ortaya koyan model, zengin ve güçlü sesiyle eğlence ortamlarına canlılık kazandırıyor. IP67 su korumasına sahip olduğu için plaj ve havuz kenarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

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9. Önemli verileriniz hep yanınızda olsun: Sandisk Extreme Portable 1 TB Taşınabilir SSD

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

Sürekli seyahate çıkan ve önemli verilerini yanında taşımak isteyenlere Sandisk Extreme Portable 1 TB Taşınabilir SSD modeli tavsiye ediliyor. Yüksek okuma ve yazma hızına sahip model; 1 TB geniş depolama alanı sayesinde en sevilen fotoğraf, film, müzik, oyun, PDF doküman ve çeşitli programların kapasite problemi olmadan depolanmasını sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, suya ve darbelere karşı dayanıklı olması.

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10. İndirimi laptopla taçlandırın: ACER Nitro AN515-57 Intel i5 11400H 16 GB RAM 512 GB SSD Nvidia RTX 3060 15.6 inç Laptop

Black Friday yaklaşırken şimdiden sepetinize eklemeniz gereken ürünler

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"En iyi oyuncu dizüstü bilgisayarı hangisi?" diye soranlara önerilen ACER Nitro AN515-57 Intel i5 11400H 16 GB RAM 512 GB SSD Nvidia RTX 3060 15.6 inç Laptop, kullanışlı özellikleriyle oyunculara nefes kesici bir oyun deneyimi yaşatıyor. Dört bölgeli RGB aydınlatması bulunan model, 15,6 inç Full HD ekranıyla kaliteli görsellik vadediyor. Güçlü soğutma sistemi sayesinde performans kaybı yaşatmıyor.

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