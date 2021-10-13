Black Shark 4S için geri sayım başladı

Black Shark, üç kameraya ev sahipliği yapan altıgen şekilli kamera kurulumu ve oyunculara özel düğmeler gibi Black Shark 4’ün bazı tasarım özelliklerini Black Shark 4S modeline taşıyacak.

Söylenenlere göre değişiklikler, önceki modele kıyasla daha fazla çizgi kullanan arka panel deseninde karşımıza çıkıyor. Tasarım nanolitografi kullanılarak elde edilmiş. Artık telefonun arkasında büyük bir Black Shark logosu var ve kamera muhafazasının hemen altında küçük yeşil bir LED bulunuyor. Ortaya çıkan bir poster ise Black Shark 4S’nin iki renk seçeneğiyle satışa sunulacağını doğruluyor.

BLACK SHARK 4S'İN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4S’nin Snapdragon 888+ işlemciye, 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Back Shark 4S, 13 Ekim’de (bugün) Çin’de duyurulacak. Xiaomi cihazın en güçlü oyuncu akıllı telefonu olacağını iddia ediyor. Cihazın global anlamda satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz net bir detay yok. Ancak Çin lansmanından sonra bazı detaylar belli olmaya başlayacaktır.

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