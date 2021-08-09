Bluetooth kulaklıklarla modunuzu her an yüksek tutun

Müzik dinlerken, film ve videolar izlerken, telefon görüşmeleriniz veya katıldığınız toplantılarda yüksek ses kalitesini yaşamaya hazır mısınız? Hızlı iletim, ses iyileştirme ve dış etkenlere karşı dayanıklı yapısı ile sizlere uzun ömürlü kullanım imkanı sunan kulaklıklar sizlerle. Konforlu kullanımın, uzun ömürlü şarjın ve şık tasarımın bir araya geldiği birbirinden eşsiz kulaklıkları sizler için listeledik.

1- Aktif gürültü sevenler için

Konforlu, güçlü seslere sahip, uzun süren şarj performansı veren, hızlı şarj özellikli, kolay taşınabilir tasarımlı ve aktif gürültü önleme özellikli kulaklık size sınırsız özellikler ile sunuluyor. Müzik dinlerken, film izlerken ve arama yaparken kaliteli bir deneyimi sizlere getiriyor.

Philips TABH305 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kulaklıktan tamamen kurtulun!

Uzun süreli pil ömrü, dokunmatik işlem kolaylığı ve hızlı iletim özellikleri ile kusursuz deneyime hazır olun. Güç tüketimi son derece düşük olan kulaklığınız ile müzik, film ve aramalarınızda ses kalitesinin keyfini çıkarın.

Baseus Encok W04 True Wireless Bluetooth Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kulaklık kaybetmeye son

Kendine özel konforlu kulaklık uçları, kusursuz bluetooth bağlantısı ve uzun süren pil ömrü ile keyifli bir kullanıma hazırlanın. İpx4 sertifikalı kulaklık su sıçramalarından etkilenmeye özelliği ile yağmurlu havalarda müzik keyfinizi kesintisiz yaşama imkânı sunuyor.

Klipsch Kablosuz Kulak-İçi Kulaklığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Kolay taşınabilir kulaklık

Kulağınızda olduğu her an da rahat yapısını hissedeceksiniz ve kolay taşıma, uzun kullanım ömrü ile eşsiz bir performansı yaşayacaksınız. Şık tasarımı ve işlevselliği ile doğru kulaklığa kavuşabileceksiniz.

Baseus Encok S17 Magnetic Sport Boyun Askılı Bt 5.0 Su Geçirmez Bluetooth Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Rahat takılıp çıkarılabilen kulaklıklar

UHQ-BT teknolojisi ile ses kalitesinden asla ödün vermeyecek ve iki güçlü hoparlörü keyifli bir kullanım sağlayacaktır. Rahat takılıp çıkarılabilen tasarımı ve sevdiğiniz şarkıları sound with me özelliği ile bluetooth üzerinden kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Samsung Level U Pro BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Hem kablosuz hem kulak içi kulaklıklar

Su, ter ve toz gibi etkilere dayanıklı, şık tasarıma sahip ve gürültü önleyici teknolojisi ile keyifli bir kulaklık deneyimine hazır olun. Kulak içinde rahatlıkla kullanılabilen, uzun süreli şarj imkanı sunan ve çeşitli ses kontrolleri ile işlevselliğe kavuşun.

Skullcandy Sesh Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Airpods Pro Case

Kolay taşıma sağlayan kılıf ve leke tutmayan malzemesi ile şık tasarımlı kulak içi kulaklık size konforlu bir kullanım sağlıyor. Taşıma kolaylığı, kopmaya dayanıklı yapısı ve kablosuz şarj desteği ile ses kalitesinin bir araya geldiği kulaklık size eşsiz bir deneyim sunuyor.

Wiwu 34971 ​Wiwu APC002 Airpods Pro Case BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Müziklerinizin keyfini çıkarın

Canlı ses deneyimine kavuşmanıza yardımcı olacak kulaklık, kaliteyi ve işlevselliği birarada sunuyor. Bulunduğunuz ortama göre sesi iyileştiren kusursuz teknolojisi ve şık tasarımlı ürün, şarj konusunda da son derece memnun bırakıyor.

Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Kolay taşınabilir kulaklıklar

Şık tasarımın ve yüksek ses kalitesinin buluştuğu kulaklık size kusursuz bir kullanım imkanı sunuyor. Dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri yapabilmenizi sağlarken, uzun ömürlü şarjı ile de müzikleri canlı sesler ile dinlemenize yardımcı oluyor.

Polosmart FS17 Kablosuz Kulakiçi Kulaklık BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Kulak içi kulaklıklarla müzik zevkinizin tadını çıkarın

Müzik dinlerken sesin canlılığına hayran kalacak ve kulağınıza tam oturan yapısı ile de konforlu bir kullanıma kavuşacaksınız. Her türlü ortam ayırt edilebilir sesler, kolay dokunmatik kontroller ve uzun ömürlü şarj süresi ile işlevselliği deneyimleyeceksiniz.

Bose Sport Earbuds Kablosuz Kulak-İçi Kulaklığı BURADAN ulaşabilirsiniz.



