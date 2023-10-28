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BM'den Gazze için ateşkes çağrısı! Gündem olmuştu, Tunus neden çekimser oy kullandığını açıkladı

28.10.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, dün Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti. Tunus'un oylamada çekimser oy kullanması gündem olmuştu. Tunus'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tarık Adab, "işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmadığı" için çekimser oy kullandıklarını söyledi.

BM'den Gazze için ateşkes çağrısı! Gündem olmuştu, Tunus neden çekimser oy kullandığını açıkladı

BM oturumunda düzenlenen oylamanın ardından Tunus’un niçin çekimser oy kullandığını açıklayan Adab, "Gazze’deki kuşatmadan dolayı milyonlarca Filistinli her türlü yaşam kaynağından yoksunken devam eden İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi saldırıları, daha güçlü bir duruş sergilememizi gerektiriyor. Karar taslağı, her ne kadar insani yardım girişini kolaylaştırmayı ve göçü önlemeyi hedeflese de, işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmıyor." ifadelerini kullandı.

"İLKESEL TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEKTİR"

Adab, "Saldırgan taraf ile saldırıya uğrayan tarafın eşit görülmesine ilkesel olarak karşı çıkan Tunus, oylamada çekimser oy kullandı. İşgal güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları açık ve net bir şekilde kınanmadığı müddetçe, bu konudaki ilkesel tutumumuz değişmeyecektir." dedi.

"YARIM YAMALAK TEDBİRLERE SON VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Adab, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocukların, kadınların ve masum sivillerin öldürülmesi, ibadethanelerin ve yerleşim yerlerinin bombalanması, meşru müdafaa değil savaş suçudur. Meşru müdafaa hakkını kullanma, işgale direnme ve ırksal ayrımcılık politikalarının reddi ise terörizm olarak görülüyor. BM’nin, sorumluluklarını üstlenmesine ve yarım yamalak tedbirlere son vermesini istiyoruz. Sayısı bini geçen BM kararına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını umuyoruz.”

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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