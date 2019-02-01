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BM Genel Sekreter Yardımcısı Egger'den "Göbeklitepe" daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger: - "(Göbeklitepe) Burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim" - "Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor. Sadece kültürel mirası değil, doğal mirasımızı da aynı şekilde korumamız için burası bize önemli bir ders veriyor. Bu bölgede kültürel ve doğal miras açısından korunması gereken çok fazla değer var"

RAUF MALTAŞ - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin benzersiz ve eşsiz bir yer olduğunu belirterek, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Egger başkanlığındaki BM heyeti, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Ören yerindeki bulgulara ilişkin arkeolog ve tarihçilerden detaylı bilgi alan BM heyeti eserleri yakından inceledi.

Egger, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin dünya kamuoyunca bilindiğini belirten Egger, Göbeklitepe'nin de bunun bir parçası olduğuna inandığını kaydetti.

Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki eserlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Listeye yeni yerler eklendiğinde, buraları sürdürebilir bir şekilde nasıl koruyacağımızı ve muhafaza edeceğimizi planlamamız lazım. Özellikle Göbeklitepe ile ilgili dünya insanlarına vermek istediğim mesaj şudur; burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

- "Türkiye'nin zenginliğinin göstergesidir"

Zamanının dar olmasından dolayı ören yerinde fazla kalamadığı için üzgün olduğunu vurgulayan Egger, Göbeklitepe'de kaldıkça insanın daha fazla yeni bilgilere erişme imkanı bulduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'den övgüyle bahseden Egger, "Özellikle kazı alanına bayıldım, oldukça etkileyici yapılar var. Burada bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet ve keyif duyuyorum. Buradaki kazılara ilişkin arkeolog ve tarihçilerden bilgi aldım. Bu yer, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının kanıtı ve en net göstergesidir. Buranın bize gösterdiği şeylerden birisi de insanlığın her zaman bizi şaşırtacak eserleri bırakma yeteneği ve kabiliyetinin olduğunun göstergesidir." şeklinde konuştu.

Egger, hem tarihi hem de doğal yapıları insanların daha iyi koruması gerektiğine inandığını aktararak, "Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor. Sadece kültürel mirası değil, doğal mirasımızı da aynı şekilde korumamız için burası bize önemli bir ders veriyor. Bu bölgede kültürel ve doğal miras açısından korunması gereken çok fazla değer var." dedi.

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