RAUF MALTAŞ - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin benzersiz ve eşsiz bir yer olduğunu belirterek, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Egger başkanlığındaki BM heyeti, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Ören yerindeki bulgulara ilişkin arkeolog ve tarihçilerden detaylı bilgi alan BM heyeti eserleri yakından inceledi.

Egger, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin dünya kamuoyunca bilindiğini belirten Egger, Göbeklitepe'nin de bunun bir parçası olduğuna inandığını kaydetti.

Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki eserlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Listeye yeni yerler eklendiğinde, buraları sürdürebilir bir şekilde nasıl koruyacağımızı ve muhafaza edeceğimizi planlamamız lazım. Özellikle Göbeklitepe ile ilgili dünya insanlarına vermek istediğim mesaj şudur; burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.