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BM Genel Sekreteri Guterres: 'İklim yıkımı başladı'

06.09.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu. Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres: 'İklim yıkımı başladı'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yazılı bir açıklama yaptı. Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

"İKLİM YIKIMI BAŞLADI"

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı." uyarısında bulundu.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Antonio Guterres iklim

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