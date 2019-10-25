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BM Genel Sekreteri Guterres, Keşmir sorununun diyalogla çözülmesi çağrısını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrısını yinelediği bildirildi - BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "(Cammu Keşmir'deki) Durum, diyalog yoluyla çözülmeli ve herhangi bir çözüm, Keşmir'de yaşayan halkın insan haklarına saygı duyulacak şekilde olmalı. Bu, onun (Guterres'in) pozisyonu olmaya devam ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir meselesinin diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrısını yinelediği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde bir gazetecinin Keşmir'deki durumla ilgili sorusuna "(Cammu Keşmir'deki) Durum, diyalog yoluyla çözülmeli ve herhangi bir çözüm, Keşmir'de yaşayan halkın insan haklarına saygı duyulacak şekilde olmalı. Bu, onun (Guterres'in) pozisyonu olmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir meselesinin diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin çağrıda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini vurgulayan Dujarric, Guterres'in, BM 74. Genel Kurulu'nda Hindistan ve Pakistan Başbakanlarıyla konuyu tartıştığını hatırlattı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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