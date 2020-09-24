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BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum" dedi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cün ise, ''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası

BM Güvenlik Konseyi'nin Kovid-19 salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu.

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi.

Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.

"ARTIK YETER, DÜNYA İÇİN ZATEN YETERİNCE SORUN YARATTINIZ"

Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı.

Cang, şunları kaydetti:

''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da birkaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgının küresel hazırlık, işbirliği ve dayanışma olmadığı için kontrolden çıktığını belirterek, "Dünya iklim değişikliği başta olmak üzere daha büyük felaketlere aynı ayrılık ve kargaşayla yaklaşırsa en kötüsünün yaşanacağından korkuyorum." dedi.

(AA)

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