BMGK'da İdlib toplantısı! Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Siniroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Rusya ile diyaloğa devam ediyoruz.

Dün gerçekleştirilen saldırılar Suriyeli masumları korkutmakta, Suriye muhalefetine karşı hedef almakta, ve barış dolu bir süreci baltalamaktadır.

"ASKERLERİMİZ KENDİ HAYATLARINI FEDA ETTİ"

Askerlerimiz masumların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda etmiştir.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA GÜÇ KULLANMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.

Türkiye’nin doğrudan bir askeri yüzleşmeye girmemek için elinden geleni yapmaktadır.

"KONSEY 'DUR' DEMELİ"

Uluslararası toplumun milyonlarca masumu koruma sorumluluğu vardır. Biz sizlerden sorumluk paylaşımı istiyoruz. Artık bu konseyin de ‘yetti’ demesi gerekiyor. Suriye rejiminin savaş suçlarına bir ‘dur’ denmeli.

