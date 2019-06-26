BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, nükleer anlaşma konusunda, "Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı olarak uygulanamaz. İran nükleer anlaşmayı korumak için tüm yükü artık daha fazla üzerine alamaz, almamalı." dedi.

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) konusunu görüşmek üzere toplandı.

Ravanchi, konseydeki konuşmasında KOEP kapsamında ABD ve AB'nin İran'a yaptırım ve ekonomik eylemler konusunda birtakım sorumlulukları olduğunu anımsatarak, ABD'nin "öngörülemez bir şekilde bu anlaşmadan çekilmesinin, BMGK'nin ilgili kararının bir ihlali olduğunu" kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sıradan İranlılara zarar verdiğini vurgulayan Ravanchi, "İran, ABD'nin ekonomik terörüne, tüm gizemli entrika ve planlarına karşı kendi çıkarlarını korumaya sonuna kadar kararlı. Uluslararası toplum da ABD'nin zorbalığı ve kanunsuzluğuna karşı direniş göstermeli." çağrısında bulundu.