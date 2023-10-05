HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BN Hotel Thermal & Wellness’ın yeni pazarlama direktörü belli oldu

BN Hotel Thermal & Wellness’ın yeni pazarlama direktörü belli oldu

05.10.2023 09:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye termal turizm sektörüne ‘lifestyle thermal’ konseptini kazandıran BN Hotel Thermal & Wellness’ın yeni Satış ve Pazarlama Direktörü Alexandra Şencan oldu. Sektörde uluslararası arenada edindiği 17 yıllık tecrübeyi BN Hotel’e aktaracak olan Alexandra Şencan, özellikle otelin ve bölgenin termal değerinin Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki ülkelere tanıtılması konusunda çalışmalarını yoğunlaştıracak.

BN Hotel Thermal & Wellness’ın yeni pazarlama direktörü belli oldu

Uluslararası arenada ve Türkiye’de üst düzey lüks segmentteki otellerde satış ve pazarlama alanında önemli görevlerde bulunan Alexandra Şencan, Mersin İçmeler bölgesinde 3 yıl önce açılan BN Hotel Thermal & Wellness’ın Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’ne getirildi.

Taras Shevchenko Ulusal Kiev Üniversitesi İşletme yüksek lisansına sahip olan, iyi derecede 5 dil bilen Şencan, daha önce Jumeirah Hotels & Resorts (Bahreyn), Baron Hotels & Resorts (Mısır), The Luxury Collection (Türkiye), Hyatt Hotels & Resorts (Katar), Tez Tour (Ukrayna) Kempinski Hotels (Türkiye) gibi turizm sektörünün önemli otel ve acentelerinde üst düzey görevlerde yer aldı.

"BÖLGEDEKİ YEREL VE ULUSLARARASI TURİZM SAHNESİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Pazarlama çözümlerini geliştirerek, yenilikçi tanıtım taktiklerini ve dinamik pazara açılma stratejilerini güçlü ve sürdürülebilir finansal çözümlerle hayata geçiren Şencan, BN Hotel Thermal & Wellness bünyesindeki yeni görevi ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Öncelikli odak noktalarının iç pazar olmakla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve BDT pazarlarına da açılmak olduğunu söyleyen Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mersin, Akdeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu büyüleyici şehir, doğal güzellikleri, tarihi değerleri, otantik mutfak ve nefes kesen doğal manzaraları ile birçok turistik değere sahip. Bu unsurlar yalnızca yerel gezginler için değil, aynı zamanda unutulmaz deneyimler arayan uluslararası turistler için de zengin olanaklar sağlıyor. Bugüne kadar deniz ve güneşi ile öne çıkan Mersin’e BN Hotel termal değeri de ekleyerek yeni bir destinasyon turizmine kapı açtı. Bölgenin en önemli turistik işletmesi olan BN Hotel Thermal & Wellness, lüks ve misafirperverliğin bir emsali olarak öne çıkıyor. BN Hotel Thermal & Wellness’ın, bölgedeki yerel ve uluslararası turizm sahnesine çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yakında açılması, otelcilik ve turizm sektöründe önemli bir büyümeyi tetikleyecek ve bu destinasyonun cazibesini daha da artıracak.”

"SAĞLIK ODAKLI TURİZM ÖNE ÇIKACAK"

BN Hotel Thermal & Wellness Satış ve Pazarlama Direktörü Alexandra Şencan, “BN Hotel Thermal & Wellness deneyimsel turizmle birlikte çok yönlü sağlık paketlerini de misafirlerine sunuyor. Bu süreçte nihai hedefimiz, uluslararası turistin algısında Türkiye ile ilgili alışılagelmiş ‘her şey dahil’ tatil paketleri kavramına ve yerleşik algılara meydan okumak. Günümüz dünyasında bireylerin sağlığına giderek daha fazla öncelik vermesi, bu alanda öne çıkan yeni ve benzersiz destinasyonları keşfetmeye olan ilgiyi arttırıyor. Sağlık ve deneyimsel turizmin sunabileceği geniş yelpazenin çok kıymetli bir unsur olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'ten acı haber! Şüpheliyi kovalarken kaza yaptı: 1 polis şehitGaziantep'ten acı haber! Şüpheliyi kovalarken kaza yaptı: 1 polis şehit
Kamuya işe alımlardaki yeni ilanlarda 'mülakat' maddesi! Kamuya işe alımlardaki yeni ilanlarda 'mülakat' maddesi!
İstanbul'da akılalmaz olay! Komple streç filme sardı, nedeni ise...İstanbul'da akılalmaz olay! Komple streç filme sardı, nedeni ise...
Anahtar Kelimeler:
Pazarlama Turizm

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.