BN Hotel Thermal & Wellness’ın yeni pazarlama direktörü belli oldu

Uluslararası arenada ve Türkiye’de üst düzey lüks segmentteki otellerde satış ve pazarlama alanında önemli görevlerde bulunan Alexandra Şencan, Mersin İçmeler bölgesinde 3 yıl önce açılan BN Hotel Thermal & Wellness’ın Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’ne getirildi.

Taras Shevchenko Ulusal Kiev Üniversitesi İşletme yüksek lisansına sahip olan, iyi derecede 5 dil bilen Şencan, daha önce Jumeirah Hotels & Resorts (Bahreyn), Baron Hotels & Resorts (Mısır), The Luxury Collection (Türkiye), Hyatt Hotels & Resorts (Katar), Tez Tour (Ukrayna) Kempinski Hotels (Türkiye) gibi turizm sektörünün önemli otel ve acentelerinde üst düzey görevlerde yer aldı.

"BÖLGEDEKİ YEREL VE ULUSLARARASI TURİZM SAHNESİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Pazarlama çözümlerini geliştirerek, yenilikçi tanıtım taktiklerini ve dinamik pazara açılma stratejilerini güçlü ve sürdürülebilir finansal çözümlerle hayata geçiren Şencan, BN Hotel Thermal & Wellness bünyesindeki yeni görevi ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Öncelikli odak noktalarının iç pazar olmakla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve BDT pazarlarına da açılmak olduğunu söyleyen Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mersin, Akdeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu büyüleyici şehir, doğal güzellikleri, tarihi değerleri, otantik mutfak ve nefes kesen doğal manzaraları ile birçok turistik değere sahip. Bu unsurlar yalnızca yerel gezginler için değil, aynı zamanda unutulmaz deneyimler arayan uluslararası turistler için de zengin olanaklar sağlıyor. Bugüne kadar deniz ve güneşi ile öne çıkan Mersin’e BN Hotel termal değeri de ekleyerek yeni bir destinasyon turizmine kapı açtı. Bölgenin en önemli turistik işletmesi olan BN Hotel Thermal & Wellness, lüks ve misafirperverliğin bir emsali olarak öne çıkıyor. BN Hotel Thermal & Wellness’ın, bölgedeki yerel ve uluslararası turizm sahnesine çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yakında açılması, otelcilik ve turizm sektöründe önemli bir büyümeyi tetikleyecek ve bu destinasyonun cazibesini daha da artıracak.”

"SAĞLIK ODAKLI TURİZM ÖNE ÇIKACAK"

BN Hotel Thermal & Wellness Satış ve Pazarlama Direktörü Alexandra Şencan, “BN Hotel Thermal & Wellness deneyimsel turizmle birlikte çok yönlü sağlık paketlerini de misafirlerine sunuyor. Bu süreçte nihai hedefimiz, uluslararası turistin algısında Türkiye ile ilgili alışılagelmiş ‘her şey dahil’ tatil paketleri kavramına ve yerleşik algılara meydan okumak. Günümüz dünyasında bireylerin sağlığına giderek daha fazla öncelik vermesi, bu alanda öne çıkan yeni ve benzersiz destinasyonları keşfetmeye olan ilgiyi arttırıyor. Sağlık ve deneyimsel turizmin sunabileceği geniş yelpazenin çok kıymetli bir unsur olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

