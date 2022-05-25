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Böbrek enfeksiyonu için gitti… Hayatının şokunu yaşadı

25.05.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool’da yaşayan Rachael Fogarty, yaşadığı sağlık problemlerinin böbrek enfeksiyonundan kaynaklandığını düşünerek hastaneye gitti. Hastaneye giden genç kadın yaşadığı sorunların böbreklerinden kaynaklanmadığını doğum sürecinin başladığını öğrenerek şoka uğradı...

Böbrek enfeksiyonu için gitti… Hayatının şokunu yaşadı

Rachael Fogarty hamile kalmayı zorlaştıran polikistik over sendromuna sahipti. Bu nedenle yaşadığı adet düzensizliklerini polikistik over sendromu sebebiyle yaşadığını düşünüyordu. Hastaneye gitmeden iki gün önce gelen suyunu regl oldu sandı. İki gün boyunca dayanılmaz ağrılar çeken Rachael Fogarty böbrek enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye gitti. Hastanede hamile olduğunu ve doğum sürecinin başladığını öğrendi.

GÖRÜLEN İŞARETLERE FARKLI SEBEPLER ARADIM

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“Kaçırdığım işaretler, başka bir şeye mantıklı sebepler olarak geçti. Suyumun geldiğine dair işaretler, bunu regl olduğumu sanarak geçtim. Sonra ağrılar başladı ama onları görmezden gelmeye çalıştım ve işe gittim.

AĞRILAR YEDİ DAKİKA ARAYLA GELİYORDU

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“En yakın hastanemden beş dakika uzakta yaşıyorum ağrılarım daha da kötüye giderse doktora gideceğimi söyledim. Perşembe gecesi bütün gece ayaktaydım ve bir keresinde 'ah bu ağrılar yedi dakika arayla, bu garip' diye düşünmüştüm ama bunun hamilelik olabileceğini hiç düşünmemiştim. Cuma günü sadece neler olup bittiğini görmek için doktora gittim, bir enfeksiyon için bana ağrı kesici ve antibiyotik verileceğini düşünüyordum.

HERKES ŞOK OLDU

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Birkaç departmana götürüldükten sonra, 'Hamile olmadığına emin misin?' diyen jinekologla karşılaştım. 'İmkansız değil' dedim. Jinekolog 'Peki bebeğini hissedebiliyorum ve geliyor, yani emin misin?' diye cevap verdi. Evet eminim dedim, kesinlikle değilim.“Jinekolog ultrason istedi ve taktı, sonra bana baktı ve bir bebek gördüğüm ekranı göstererek 'İşte bebeğin ve geliyor' dedi. “İnanamayan annemi ve ardından benim kadar şok olan eşimi aradım. Cumartesi günü erken saatlerde sezaryen oldum ve James doğdu."dedi.

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