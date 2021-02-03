Böbrek nakli sonrası 3 aya dikkat! Şeker hastaları bağışçı olabilir mi?

Genellikle böbrek ilk takılır takılmaz, idrarın görülmesiyle böbreğin çalıştığı belirlenir. Sonrasında hasta diyalize bağımlı olmaktan kurtulur ve yaşamına canlı bir böbrekle devam eder. Diyalizde ise sıkıntılı bir süreç vardır. Hasta, haftanın 4 günü 3 saat boyunca diyalize girmek zorunda kalmaktadır. Bu da hem sosyal açıdan sıkıntı yaratmakta, hem de çeşitli hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Çocuk yaştaki hastalar diyalize girdiğinde, büyüme gelişme geriliği olmaktadır. Ama nakil olduktan sonra büyümelerinde gözle görülür bir fark başlar. BÖBREK NAKLİ İÇİN BAĞIŞÇILAR NASIL SEÇİLİR? Böbrek naklinde, böbrek kaynağı olarak iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kadavra, ikincisi de canlı donördür. Kadavra, yoğun bakımda olan, beyin ölümü tanısı konmuş ve ailesinin organlarını bağışladığı kişilerdir. Canlı donörler ise, dördüncü dereceye kadar akrabalardan izin verilen donörlerdir. Ülkemizde ve Avrupa'da sıklıkla canlı donörler kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde donör kaynağının yüzde 95'i canlı donördür. Organ bağışı azlığı nedeniyle kadavradan nakil oldukça azdır.

BÖBREK NAKLİ KİMLERE YAPILIR? Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği olan bütün hastalara, ameliyat olmalarında bir sakınca yoksa yapılır. Böbrek nakli yapılan hastalar, ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandığı için, bu ilacı kullanmasına engel teşkil eden hastalığı olan hastalara da böbrek nakli yapılamamaktadır. Ameliyata engel bir durum yoksa, anestezi alabilecekse ve damarsal bir problem yoksa, bütün hastalarda en iyi tedavi seçeneği böbrek naklidir. BÖBREK NAKLİ GEREKTİREN RAHATSIZLIKLAR NELERDİR? Dünyada böbrek yetmezliğinin en sık görülen sebebi, hipertansiyon ve şeker hastalığıdır. Ülkemizde de diyalize giren hastaların çok büyük bir kısmını şeker hastaları ve hipertansiyon hastaları oluşturmaktadır. Bunun dışında böbreğin parankimini tutan primer hastalıklar da diyalize sebep olan hastalıklardır. Ayrıca ürolojik sebeplere bağlı kronik böbrek yetmezlikleri yaşanmaktadır. Çocuklarda ise, idrar torbasından böbreklere idrar kaçması şeklinde olan hastalık, çocukların diyalize girmesine ve son dönem böbrek yetmezliğine en sık sebep olan hastalıktır.