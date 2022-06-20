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Böbrek yetmezliğine zemin oluşturuyor! Belirtilerine dikkat edin

20.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek sağlığı oldukça önem taşıyor. Uzmanlar böbrek sağlığını korumak adına bol su içmeye ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ancak elde olmayan etkenlere bağlı olarak da böbrek hastalıkları meydana gelebiliyor. Bu sebeple böbrek hastalıklarını erken teşhis etmek için düzenli olarak kontrol yaptırmak gerekiyor.

Böbrek yetmezliğine zemin oluşturuyor! Belirtilerine dikkat edin

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Böbrek sağlığının bozulması diğer hastalıklara da yol açabilmektedir. Toplumda sıklıkla karşılaşılan böbrek taşı çok ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Görülen rahatsızlıkların önemsiz olarak görülüp göz ardı edilmesi kronik böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Güler, böbrek taşı oluşumuna karşı uyardı. Prof. Dr. Cem Güler, “Böbrek taşı hastaya yoğun acı veren tablolara neden olabilmekle birlikte, böbrek kaybına yol açmaması adına erkenden teşhis ve tedavi edilmesi önem arz etmektedir.” diye konuştu.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

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Böbrek taşı idrar ile atılması gereken bazı minerallerin kristalleşerek kümelenmesi sonucu oluşan sert yapılardır. Bu taşların bir kısmı idrarla dışarı atılabilirken bir kısmı ise idrar yolunu tıkayabilmekte ve bu durum şiddetli ağrılara sebebiyet verebilmektedir.

BÖBREK TAŞI NEDEN OLUŞUR?

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Böbrek taşı oluşumu genellikle idrarda kalsiyum ve ürik asidin yüksek oranlarda, sitrat ve magnezyum gibi taş oluşumunu da engellemek ile görevli maddelerin az olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Taş oluşumuna neden olan faktörler,

  • Genetik yatkınlık
  • Tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları
  • Diğer böbrek rahatsızlıkları
  • Yetersiz fiziksel hareketlilik
  • Yetersiz sıvı alımı
  • Gut hastalığı
  • Doğuştan gelen böbrek anormallikleri olarak sıralanmaktadır.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Böbrek taşı genellikle belirli bölgelerde yoğun ağrıya sebebiyet verdiğinden doktora müracaata teşvik eden ve teşhis edilmesi kolay olabilen bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Yaygın görülen belirtileri,

  • İdrarda kan ve/veya bulanıklık
  • Bulantı
  • Kusma
  • Göğüs ağrısı
  • Bel ağrısı
  • Karın ağrısı olarak sıralanmaktadır.

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

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Böbrek taşı tedavisinde taşın büyüklüğü ve türü önem arz etmekle birlikte hastanın detaylı muayenesinin ardından en doğru tedavi yönteminde karar kılacak olan kişi uzman bir ürologdur. Bazı taşların tedavisinde ilaç kullanımı ve bol su tüketimi yeterli olabilirken, daha büyük ebattaki ve ilaçla iyileşmesi ürolog tarafından öngörülmeyen taşların vücuttan atılması için operasyonlar gerekebilmektedir. Yaygın olarak uygulanan operasyonlarda şok dalgası ile taş kırma, üreteroskopi ile taş kırma veya çıkarma yöntemleri veya daha ileri tablolarda perkütan nefrolitotomi adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı uygulanabilmektedir.

BÖBREK TAŞI VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Kronik Böbrek Hastalığı tüm dünyada yaygın olarak rastlanan önemli bir sağlık sorunudur. Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı bir tarama çalışmasının sonuçları Türkiye’de her 6-7 yetişkinden 1’inde kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle erken safhalarda belirgin belirtiler vermeyebilen kronik böbrek rahatsızlığının ilk bulgusu genellikle halsizlik ve günlük aktivite sırasında kas güçsüzlüğüdür. Böbrek taşı da ihmal edildiği durumlarda kronik böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabilen rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkmaktadır. Böbrek taşı belirtileri fark edildiğinde vakit geçirmeden uzman bir ürolog muayenesinden geçmek kronik böbrek rahatsızlığından korunmak adına da önem arz etmektedir.

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