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Böbreklerinizde sorun olduğunu gösteren 5 belirti! Sakın vakit kaybetmeyin

12.06.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrekler kandaki atık ürünlerin temizlenmesini sağlayarak sağlığımız için hayati önem taşırlar. Toplumda sıklıkla görülen böbrek hastalıklarının belirti erken aşamalarda önemsiz sanılarak göz ardı edilebiliyor. Ancak böbrek hastalıklarını ilerlemeden teşhis etmek ve doğru tedaviye başlamak bu hastalığı kontrol altına almanızı sağlayabiliyor.

Böbreklerinizde sorun olduğunu gösteren 5 belirti! Sakın vakit kaybetmeyin

Günlük yaşantımızda vücudumuzda gördüğümüz farklı belirtiler çoğu zaman büyük risk taşımasa da bu belirtilerin devam etmesi tehlikeli hastalıkların uyarıcı işareti olabiliyor. Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde ilk akla idrara fazla gitmek ve çok susamak gelse de bilinmeyen birçok belirti bulunur. Hastaların birçoğu bu belirtilere neden olan kronik böbrek hastalığını son evrede fark etmektedir. İşte herkesin bilmesi gereken böbrek hastalığı belirtileri...

BÖBREĞİNİZDE SORUN OLDUĞUNU GÖSTEREN 5 BELİRTİ

1- UYKU PROBLEMİ YAŞIYORSANIZ

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Böbrekler olması gerektiği şekilde filtre işlevini yerine getiremezse, idrarla atılması gereken zararlı maddeler (toksinler) kanda bulunmaya devam ederler. Bu da uyumayı oldukça zorlaştırır. Kronik böbrek hastalığı ile obezite arasında da bir bağlantı vardır ve uyku apnesi adı verilen sorun, kronik böbrek hastalarında genel nüfusa oranla daha sık görülür.

2- CİLDİNİZ ÇOK KURUYSA VE KAŞINIYORSA

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Sağlıklı böbrekler birçok önemli görev üstlenirler. Vücuttan atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırırlar, kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardım ederler, kemiklerin güçlü kalmasını sağlarlar ve vücudun mineral dengesini korurlar. Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamazsa ortaya çıkan kuru ve kaşıntılı cilt sorunu, çoğu zaman kronik böbrek hastalığının eşlik ettiği mineral ve kemik hastalığının habercisi olabilir.

3- SÜREKLİ GEÇMEYEN YORGUNLUK HİSSEDİYORSANIZ

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Böbrek işlevlerindeki ciddi bir azalma, kanda zararlı madde (toksin) ve kirlilik oranını arttırır. Bu da kişilerde yorgunluk, zayıflık ve dikkat toplamada zorlanmaya neden olur. Böbrek hastalığının yol açtığı bir diğer sorun ise güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olan ve “anemi” adı verilen kansızlıktır.

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4- AYAK BİLEKLERİNİZ ŞİŞİYORSA

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Azalan böbrek işlevleri sodyum tutulumuna, dolayısıyla ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur. Eller ve ayak parmakları gibi uç organlardaki şişlikler, kalp hastalıklarının, karaciğer hastalıklarının ve kronik bacak damarı hastalıklarının belirtisi de olabilir.

5- KASLARINIZDA KRAMP YAŞIYORSANIZ

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Vücudun sıvı ve mineral (elektrolit) dengesizliği, böbreklerin işlev bozukluğunun bir sonucu olabilir. Örneğin düşük kalsiyum düzeyi ve iyi kontrol edilemeyen fosfor, kas kramplarının oluşmasına katkıda bulunabilir.

DİĞER YAYGIN BELİRTİLER

İdrar miktarının azalması
Bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda vücuttaki fazla suyun böbrekler tarafından dışarı atılmamasından kaynaklanan şişme
Açıklanamayan nefes darlığı
Aşırı uyuşukluk veya yorgunluk
Kalıcı mide bulantısı
Akıl karışıklığı
Göğüste ağrı veya basınç


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