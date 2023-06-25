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Bodrum'a 60 saatte 60 bin araç geldi, adım atacak yer yok! Tatilciler plajlara koştu

25.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç girişi oldu. Kurban Bayramı'na 2 gün kala kenti dolduran tatilciler plajlara akın etti. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil fırsatı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında görünüyor. Bodrum'da kişi başı 1000 liraya da konaklama var, 1000 euro'ya (27 bin 481 TL) konaklama var" dedi.

Bodrum'a 60 saatte 60 bin araç geldi, adım atacak yer yok! Tatilciler plajlara koştu

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na 2 gün kalan kentte hareketlilik arttı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, son 2,5 günde ilçeye, 60 bin araç giriş yaptı.

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Bodrum'a tatilcilerin gelişi sürerken, Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman yoğunlaşan trafiği akıcı hale getirmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere yükseldiği ilçeye bayram tatili için gelenler plajlara akın etti. Başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Turgutreis ve Yalıkavak gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları da şezlongda kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti.

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‘OTELLER VE ŞEHİR OLARAK HAZIRIZ’

Otellerde yüzde 85 oranında doluluk olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da bayram tatili pazartesi günü başlamış oluyor. Oteller ve şehir olarak hazırız. Otellerde son dakika güzel fırsat ve indirimleri var. Tatil planı yapmayan varsa Bodrum'a bekliyoruz. Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında görünüyor. Bodrum'da kişi 1000 liraya da 1000 euro'ya (27 bin 481 TL) konaklama imkanı var. Her bütçeye uygun tatil fırsatları mevcut. Bodrum'da eğlenmek isteyene eğlence, sessizlik isteyene sessizlik var. Antik Tiyatro'da, eğlence mekanlarında bayramda ünlü isimler sahne alacak" dedi.

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DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI TATİLCİLERİ UYARDI

Dolandırıcılık olaylarına karşı da tatilcileri uyaran Şahin, "Dolandırıcılar otellerin linklerini ele geçirip otelleri ve misafirleri dolandırıyorlar. Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, turizm acentesini ise TÜRSAB'a bağlı olduğunu misafirlerimiz kontrol etsinler. Sosyal medya gibi ortamlardan lütfen rezervasyon yapmasınlar.

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Rezervasyonların otellerin resmi internet hesaplarından, teyitli bir şekilde yapması gerekir" dedi.

(DHA)

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Bodrum plaj tatil

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