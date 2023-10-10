Bodrum alarm verdi! Su veren ikinci baraj da kurudu

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da barajlarda su tükendi. Geçtiğimiz hafta kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı’nda su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle su akışı durdu. Bununla birlikte Mumcular Barajı kapatıldı. Kenti besleyen bir diğer baraj olan Geyik Barajı’nda geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 13’lerden dip seviyeye düştü. Bununla birlikte barajın perşembe günü kapatılacağı belirtildi.

MUSKİ’DEN AÇIKLAMA

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan kuraklık nedeniyle yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı 05.10.2023 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatılmış, barajdan Bodrum’a su iletimi kesilmiştir. Yine aynı nedenlerden dolayı Bodrum’un en büyük içme suyu kaynağı olan Geyik Barajında da su miktarı, iletimi mümkün kılacak seviyenin altına düşmüştür. Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından barajın Perşembe (12.10.2023) günü kapatılacağı ve su iletiminin kesileceği tarafımıza iletilmiştir. Hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edileceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur."

(DHA)

