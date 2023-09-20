Bodrum'da kaçırdıkları iş insanına dehşeti yaşattılar

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi'nde ikamet eden iş insanı Ö.D.'nin, 18 Eylül günü sosyal medya üzerinden tanıştığı G.A. isimli şahıs ile şahsın arkadaşı A.U. tarafından silahla tehdit edilerek kaçırıldığı ve zor kullanmak suretiyle ziynet eşyaları gasp edildiği ihbarı yapıldı. Olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat timlerinden oluşan özel ekip kurularak gerekli araştırma ve incelemeye başlandı.

ÖZEL EKİP ARAŞTIRDI

Özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucu, şüpheli G.A. ve A.U. tarafından Ö.D.'nin Akyarlar Mahallesi'nde bulunan villasındaki kasada bulunan 1 kilogram ağırlığındaki ziynet eşyası ile 30 bin TL parasının alındığı, ardından zor kullanmak suretiyle mağdurun el ve ayaklarını bağlayarak İstanbul'a kaçırılmak istendiği belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Özel ekip tarafından yapılan takip sonucunda şüpheliler G.A. ve A.U., Ö.D.'ye ait araçta yakalanırken, Ö.D. ise ekiplerce kurtarıldı. Şüphelilerin kullandığı ve mağdura ait olan araçta yapılan aramada, olayda kullandıkları tabanca ile gasp ettikleri yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki 12 parça el yapımı ziynet eşyası ile 30 bin TL nakit para ve elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheliler G.A. ve A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp edilen ziynet eşyaları, para ve elektronik eşyalar mağdur Ö.D.'ye teslim edildi. (İHA)

