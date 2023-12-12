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  4. Bodrum'da korkunç manzara! Derisini yüzüp çöpe atmışlar

Bodrum'da korkunç manzara! Derisini yüzüp çöpe atmışlar

12.12.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaş korkunç bir manzarayla karşı karşıya geldi. Çöp konteynırının yanında derisi yüzülmüş halde bir hayvan ölüsü bulundu.

Bodrum'da korkunç manzara! Derisini yüzüp çöpe atmışlar

Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak kesişiminde bulunan çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş halde bir hayvan ölüsü bulundu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Önce yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında bir tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin nizami bir şekilde yüzüldüğü görüldü.

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Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

(İHA)


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Bodrum manzara
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