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  4. Bodrum'da korkunç olay! Sahilde başı olmayan erkek cesedi bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Sahilde başı olmayan erkek cesedi bulundu

07.01.2024 23:17 | Son Güncelleme:
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Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi vurdu. Kaçak göçmen olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'da korkunç olay! Sahilde başı olmayan erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla meviskinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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KAÇAK GÖÇMEN OLDUĞU SANILIYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi. Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu sanılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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