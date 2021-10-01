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Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu

01.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti.

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Ekim ayının ilk gününde Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girer sahil, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bodrum'a ilk kez gelenler bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu söylediler.

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Bir çok şehir kara kışla mücadele etmeye başlarken, Bodrum’daki sıcak hava Türkiye’nin 4 mevsimi bir arada yaşadığını gösterdi.

İHA

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Bodrum
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