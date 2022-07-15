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Bodrum Kalesi'nde feci ölüm! 23 yaşındaki genç surlardan aşağı atladı

15.07.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren 23 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikteki surlardan aşağı atladı. Deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Bodrum Kalesi'nde feci ölüm! 23 yaşındaki genç surlardan aşağı atladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayda, Durmuş Ali Baysal adlı genç, Bodrum Kalesi'nin güney tarafındaki surlardan kendisini sırtüstü aşağı bıraktı.

KAYALIKLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

1999 doğumlu ve Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Baysal, metrelerce yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü.

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O ana şahit olanlar büyük bir şok yaşadı. Kaledeki ziyaretçiler hemen yaralının yardımına koşmaya çalıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

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OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Durmuş Ali Baysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Gencin cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

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Bodrum
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