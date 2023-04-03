Bodrum'u fırtına vurdu! Balıkçı teknesi battı, feribot seferleri iptal edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar fırtınaya döndü. Güneydoğu yönünden esen fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

DENİZCİLER KOYLARA SIĞINDI

Fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Bitez İskelesi'nde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde, zarar verdi. Ahşap tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Kimi denizcilerin de teknelerini koylara demirlediği görüldü.

SEFERLER İPTAL

Diğer yandan Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, '04.04.2023' tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça: 10.00 ve Datça - Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. (DHA-İHA)



