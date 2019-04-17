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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:47 | Son Güncelleme

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi sahilinde, düzensiz göçmenlerin olduğu yönünde bilgi üzerine bölgeye gitti.

Çevrede yapılan araştırmada Filistin ve Somali uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin bölgeye geldikleri belirlenen iki araçta, biri Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, 7 de can yeleği ele geçirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler C.S, O.A. ve T.A. "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla adliyeye çıkarıldı. Zanlılar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Göçmen Kaçakçılığı bodrum düzensiz göçmen Muğla polis zanlı

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