Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, ilçede uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri iki şüpheliyi takibe aldı.

Kaldıkları evden motosikletle çıkan şüpheliler, polisin takibi sonucu Gümbet Mahallesi'nde durduruldu. Bir şüphelinin üzerinde, motosiklette ve kaldıkları evde yapılan aramada, 101 gram skunk maddesi, hassas terazi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen O.Y. ve S.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

