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Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı’nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10’u İstanbul Havalimanı’na getiriliyor.

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı’nda kalacağı öğrenildi.

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THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURMUŞTU

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sevgili Yolcularımız

Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir. 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz.

Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz.

Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de şu açıklamayı yaptı:

Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemize yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." denildi

(DHA)


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Boeing 737 Max Atatürk Havalimanı istanbul havalimanı

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