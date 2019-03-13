Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı’nda kalacağı öğrenildi.

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURMUŞTU

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sevgili Yolcularımız

Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir. 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz.

Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz.

Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de şu açıklamayı yaptı: