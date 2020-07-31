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Boğayı böyle kaçırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam kurbanlık boğa, vatandaşın elinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kurban bayramı için aldıkları boğayı kamyonete yükleyen vatandaş, evine doğru yola çıktı. Küçükçekmece'ye geldiğinde boğayı kamyonetten indirmek için mahalleli seferber oldu. Yürümekte direnen boğayı hareket ettirmek için 5 kişi büyük çaba sarf etti. Ufak adımlarla ilerleyen boğa, birden çevresindeki vatandaşların elinden kurtularak koşmaya başladı. Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü. Bu sırada bir vatandaşın boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştığı görüldü. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların uzun uğraşlar sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi. (İHA)

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