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Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil çocukluk arkadaşı çıktı

22.01.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Mesut Yaman’ın (29) çocukluk arkadaşı Sedat G. (26) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadıköy’de bir otelde yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat G. ifadesinde, "Olaydan önce birlikte otururken aramızda tartışma çıktı. Bana küfretti. Bunun üzerine kendimi kaybettim. Sonra korkup oradan kaçtım." dedi. Şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklandı. İşte olayın detayları...

Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil çocukluk arkadaşı çıktı

Bakırköy’de 20 Ocak 2023 tarihinde saat 00.45 sıralarında bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy’de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı. O anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.

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ARKADAŞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ölen Mesut Yaman’ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. Soruşturma sonucunda birlikte kaldığı öğrenilen şüpheli ve maktulün olay günü aralarında küfürleşme yüzünden tartışma çıktığı ardından cinayetin meydana geldiği tespit edildi.

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"KÜFRETTİ TARTIŞTIK"

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve daha önceden 7 suç kaydı bulunan şüpheli Sedat G. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Olaydan önce birlikte otururken aramızda tartışma çıktı. Bana küfretti. Bunun üzerine kendimi kaybettim. Sonra korkup oradan kaçtım." dedi.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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cinayet Bakırköy bıçaklı saldırı katil

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