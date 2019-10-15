Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iki tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Avrupa Matematik Derneği'nden bir temsilci de duruşmayı izledi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiği tutanağa geçti. Savcı mütalaasında, 20 Ocak 2018'de TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ettiği, harekatın başarılı sonuçlanması nedeniyle etkinlik düzenleyen gruba karşı eylem yapmış olmaları, sloganlar ve pankartların terör örgütlerini meşru gösterir nitelikte olduğu gerekçesiyle "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ayrı ayrı 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SÜRE TALEP ETTİLER



Sanık avukatlarından Yıldız İmrek, Anayasa Mahkemesi'nin Ayşe Öğretmen ve Barış Akademisyenleri kararlarının gözetilerek savcının mütalaasını gözden geçirmesini ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatlar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.