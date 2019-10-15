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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenlediği harekatı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 30 öğrencinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, tüm sanıkların "Silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapislerini talep etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iki tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Avrupa Matematik Derneği'nden bir temsilci de duruşmayı izledi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiği tutanağa geçti. Savcı mütalaasında, 20 Ocak 2018'de TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ettiği, harekatın başarılı sonuçlanması nedeniyle etkinlik düzenleyen gruba karşı eylem yapmış olmaları, sloganlar ve pankartların terör örgütlerini meşru gösterir nitelikte olduğu gerekçesiyle "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ayrı ayrı 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SÜRE TALEP ETTİLER

Sanık avukatlarından Yıldız İmrek, Anayasa Mahkemesi'nin Ayşe Öğretmen ve Barış Akademisyenleri kararlarının gözetilerek savcının mütalaasını gözden geçirmesini ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatlar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından lokum dağıtım etkinliği esnasında arbede yaşandığı ileri sürülüyor. Görüntü tespitinde sanıkların, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde bazı sloganlar attıkları anlatılıyor. Sanıkların silahlı terör örgütünün genel tavrı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdikleri öne sürülerek "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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