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  4. Boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı! O anlar kamerada

Boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı! O anlar kamerada

18.04.2024 13:40
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Isparta’da boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun koridorunda nöbet tutan öğretmen Özlem Kara, bir öğrencisinin aniden nefes alamadığını ve nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Heimlich manevrası uygulayan Kara, öğrencisini kurtardı. O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı.

Öğretmen Özlem Kara’nın 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlemiş olduğu öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı ve almış olduğu eğitim sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta heimlich manevrası
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