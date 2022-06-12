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Boksöre sopalı saldırı! Olay yerinden ayrılana kadar vurdular...

12.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde arkadaşının iş yerinde bulunan bir boksöre sopalarla saldıran 7 kişiden 6’sı tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Boksöre sopalı saldırı! Olay yerinden ayrılana kadar vurdular...

Alınan bilgiye göre, boksör Oguzhan Yağmur ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Zafer G. ve beraberindeki 6 kişi, arkadaşının iş yerinde bulunan boksöre saldırdı. Sopalarla dövülen boksör aldığı darbeler ile yere yığıldı. Araya girmeye çalışanları da engelleyen saldırganlar, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılana kadar Yağmur’a vurmaya devam etti.

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26 Mayıs’ta yaşanana olay sonrası Boksör Oguzhan Yağmur’un şikayeti üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

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