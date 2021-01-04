Bol rızık için bereket duası - Peygamberimizin okuduğu bereket duası

Rızık duası, Kuran-ı Kerim içinde yer almaz. Ancak rivayetlere göre peygamberimizin rızık duası olması ve dine aykırı olmaması sebebiyle okunmasında bir mahsur yoktur. Hatta bereket duasının fayda ve fazileti o kadar fazladır ki, Müslüman kişiler hem tesbihat esnasında hem de gün içinde sıklıkla okumayı tercih ediyor. Bereket duasının Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri başta olmak üzere bu duaya dair tüm detayları bu yazıda sizler için derledik. İşte tüm detaylarıyla bereket duası...
Rızık ve Bereket Duası Arapça Okunuşu
Karınca duası olarak da bilinen bereket duasının Arapça okunuşu şöyle:
Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.
Rızık Duası Anlamı
Tüm duaların Türkçe anlamını bilmek oldukça önemli. Çünkü duaların ne anlama geldiğini bilmek ve mealini öğrenmek çok faydalıdır. Karınca duasının Türkçe anlamını ve faziletinin açıklamasını öğrenmek rızık duasını anlayarak okumanızda çok faydalı olacaktır.
Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)
Rivayete göre, Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşandığı için Hz. Süleyman ile birlikte tüm halkın yağmur duası ettiği esnada Hz. Süleyman bir karıncanın da yağmur yağdırması için Allah'a dua ettiğini duyar. Ardından yağmurun yağmasıyla karıncanın duasının kabul gördüğü söylenir. Bu duanın ismi de bu sebeple karınca duası olmuştur. Ancak peygamber efendimizin okuduğu bereket duası, Kuran-ı Kerim'de ya da sahih hadis kitaplarında yer almıyor. Dine aykırı bulunmadığı ve duanın içinde Allah'ın, meleklerin ve kitapların isminin anılması sebebiyle dua olarak edilmeye devam edilmesinde bir mahsur görülmüyor.
Doğru kazancın nasip olması ve bu nasibin gerçekleşmesi için Allah'a teslim olmanın en güzel yolu, karınca duası okumaktır. Birçok fazilete sahip olan bu duanın faydaları ise şöyle sıralanabilir:
"Dükkan için bereket duası", "bol müşteri ve bereket duası", "en etkili rızık bereket duası", "cüzdan bereket duası" olarak da bilinen karınca duasının alimler tarafından özellikle cuma günü okunması tavsiye edilir. Cuma günü cuma namazından sonra teshibat bölümünde okunması ve ardından kişinin hayırlı kazançlar elde edebilmesi için işine koyulması söylenir. Rızkın artması için dua, iş yerinin ya da evin duvarına da asılabilir. Paranın bereketli olması için dua edenlerin hayırlı kazançlar için iman etmesiyle birlikte belayı da etrafından def ettiği söylenir. Ayrıca Müslümanların rızık açma duası olarak karınca duasını her gün sabah namazından sonra teshibat böümünde 70 kere okuması tavsiye edilir.
Kuran-ı Kerim'den okumak dışında tüm dualar ve ayetler abdestsiz ve baş açık bir şekilde okunabilir. Dolayısıyla karınca duası da namaz abdesti olmadan gün içinde sıklıkla okunabilir.
Bereket duası, her zaman her yerde okunabilir. Dileyen kişiler bereket duasını teshibat kısmında okuyabilir. Aynı zamanda gün içinde, bir işe başlarken, bir mekana girerken okuyabilirsiniz. Mübarek gün ve gecelerde de bu duayı okuyabilirsiniz.
Bol kazanç duası olarak okunan bereket duası, bereket getirmesi için evlerin ya da iş yerlerinin duvarına asılabilir. Günde 7 kez okunması ile her nereye asıldıysa o hanenin rızkı artar ve bereketi olur.
Duaları duvara asarken ise dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şöyle:
Rüyada bereket duası okumak, rüya sahibinin maddi ve manevi açıdan kısmetinin açılacağının habercisidir. İş yaşamında bereketin ve hayırlı kazancın artacağına, terfi alınacağına ve beklenmedik bir anda güzel gelişmeler yaşanacağına işaret eder. İş değişikliği yapmak ya da yeni bir iş kurmak için aile bireylerinden maddi destek görüleceğine işarettir. Yakın çevreden bir kişiye yüklü miktarda para verileceğine delalet eder. Aile bireylerine maddi destekte bulunulacağına ve sık sık hayır duası alacağına delalet eder.
Rüyada bereket duası okumak, hane içinde huzurun artacağına işaret eder. Rüya sahibinin kötü niyetli kişilerden uzaklaşacağına, zarar vermek isteyen kişilerden korunacağına ve hayatından def edileceğine işarettir. Bir başka yoruma göre ise aile bireyleriyle birlikte yürütülen işlerin sona ereceğine, emeklerin karşılıksız kalacağına ve zarar görüleceğine delalettir. Bereketin azalacağına, yüklü miktarda para yatırılan işlerin batacağına ve borç içine girileceğine yorulur. Rüya sahibinin para harcarken dikkat etmesi gerektiğine ve hesaplı harcamalar yapmadığı takdirde büyük sıkıntı yaşayacağına işaret eder.
Rüyada bereket duası görmek, hayırlı bir iş ve eş sahibi olunacağının habercisidir. Rüya sahibi bekar bir kimseyse kısa zaman içinde hayırlı biriyle tanışacağına ve dünya evine gireceğine işaret eder. Evlilik kararında aile bireylerden büyük destek görüleceğine ve huzurlu bir yuva kurulacağına işarettir. İş yaşamında büyük yatırımlar yapılacağına ve karşılığının alınacağına delalettir. Maddi kazancın artacağına iş yeri ve hanede bolluk bereket içinde yaşanacağına yorulur.
Rüyada bereket duası görmek hayırlı gelişmelere vesile olduğu gibi kötü haberlere ve gelişmelere de vesile olabilir. Bir başka yoruma göre ise rüyada karınca duası görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde bulunan kimseler tarafından zarar göreceğine ve maddi kayıplar yaşayacağına işaret eder. Yaşanılan sıkıntıların bir müddet daha devam edeceğine ve huzursuz bir dönem geçirileceğine işarettir. Dedikoduya maruz kalınacağına ve aile bireyleriyle küslük yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin iş yaşamında beklemediği kişiler tarafından zarara uğratılacağına, işlerini batıracağına ve borç içinde bir yaşam süreceğine yorulur.
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