Bol rızık için bereket duası - Peygamberimizin okuduğu bereket duası

Rızık duası, Kuran-ı Kerim içinde yer almaz. Ancak rivayetlere göre peygamberimizin rızık duası olması ve dine aykırı olmaması sebebiyle okunmasında bir mahsur yoktur. Hatta bereket duasının fayda ve fazileti o kadar fazladır ki, Müslüman kişiler hem tesbihat esnasında hem de gün içinde sıklıkla okumayı tercih ediyor. Bereket duasının Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri başta olmak üzere bu duaya dair tüm detayları bu yazıda sizler için derledik. İşte tüm detaylarıyla bereket duası... Rızık ve Bereket Duası Arapça Okunuşu

Karınca duası olarak da bilinen bereket duasının Arapça okunuşu şöyle: Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Rızık Duası Anlamı

Tüm duaların Türkçe anlamını bilmek oldukça önemli. Çünkü duaların ne anlama geldiğini bilmek ve mealini öğrenmek çok faydalıdır. Karınca duasının Türkçe anlamını ve faziletinin açıklamasını öğrenmek rızık duasını anlayarak okumanızda çok faydalı olacaktır. Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri) Bereket Duası Hangi Surede Yer Alır? Rivayete göre, Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşandığı için Hz. Süleyman ile birlikte tüm halkın yağmur duası ettiği esnada Hz. Süleyman bir karıncanın da yağmur yağdırması için Allah'a dua ettiğini duyar. Ardından yağmurun yağmasıyla karıncanın duasının kabul gördüğü söylenir. Bu duanın ismi de bu sebeple karınca duası olmuştur. Ancak peygamber efendimizin okuduğu bereket duası, Kuran-ı Kerim'de ya da sahih hadis kitaplarında yer almıyor. Dine aykırı bulunmadığı ve duanın içinde Allah'ın, meleklerin ve kitapların isminin anılması sebebiyle dua olarak edilmeye devam edilmesinde bir mahsur görülmüyor.

Bereket Duası Faydaları Doğru kazancın nasip olması ve bu nasibin gerçekleşmesi için Allah'a teslim olmanın en güzel yolu, karınca duası okumaktır. Birçok fazilete sahip olan bu duanın faydaları ise şöyle sıralanabilir: Düzenli okunduğu takdirde Allah'ın izniyle helal kazanç artar ve işler bereketlenir.

Alimler paranın bereketi için okunacak dua olan iş yeri bereket duasını eksik etmeyen Müslüman kişilerin işlerinden ve kazançlarından şikayetçi olmayacaklarını, helal ve bereketli kazançlar kazanacağını söylerler.

Bereket duası kısa zamanda yalnızca hayırlı kazançlar elde edebilmek için değil, iş yerindeki huzurun sağlanabilmesi için de okunur.

Allah; bu duayı okuyan Müslüman kişilerin işine, evine, hanesine bolluk ve bereket sağlar.

Bereket duasını hayatından eksik etmeyen kişi, belayı hayatından def eder ve huzur içinde hayırlı kazançlar sağlar.

Duayı evine asan kişilerin evinden bolluk ve helal gıdalar, iş yerine asan kişilerin iş yerinden helal kazanç ve hayırlı müşteri eksik olmaz.

Bereket ve huzur duası olan karınca duasını hayatından eksik etmeyen kişinin maneviyatı ve imanı gelişir.

Karınca duasında peygamberler, melekler ve kitaplar geçtiğinden dolayı duayı okuyan kişi imanını da güçlendirmiş olur.

Duanın içinde Allah'ın ismi sıklıkla geçtiği için dua edildikçe Allah'ın ismini anılır, kalp imanla dolar ve sevap kazanılır.

Karınca duası içinde dört meleğin de ismi geçtiği için meleklere de dua etmiş ve meleklerin duası da alınmış olunacak. Para Bolluk Bereket Duası Nasıl Okunmalı? "Dükkan için bereket duası", "bol müşteri ve bereket duası", "en etkili rızık bereket duası", "cüzdan bereket duası" olarak da bilinen karınca duasının alimler tarafından özellikle cuma günü okunması tavsiye edilir. Cuma günü cuma namazından sonra teshibat bölümünde okunması ve ardından kişinin hayırlı kazançlar elde edebilmesi için işine koyulması söylenir. Rızkın artması için dua, iş yerinin ya da evin duvarına da asılabilir. Paranın bereketli olması için dua edenlerin hayırlı kazançlar için iman etmesiyle birlikte belayı da etrafından def ettiği söylenir. Ayrıca Müslümanların rızık açma duası olarak karınca duasını her gün sabah namazından sonra teshibat böümünde 70 kere okuması tavsiye edilir. Bereket Duası Abdestsiz Okunur mu? Kuran-ı Kerim'den okumak dışında tüm dualar ve ayetler abdestsiz ve baş açık bir şekilde okunabilir. Dolayısıyla karınca duası da namaz abdesti olmadan gün içinde sıklıkla okunabilir.

Bereket Duası Ne Zaman Okunur? Bereket duası, her zaman her yerde okunabilir. Dileyen kişiler bereket duasını teshibat kısmında okuyabilir. Aynı zamanda gün içinde, bir işe başlarken, bir mekana girerken okuyabilirsiniz. Mübarek gün ve gecelerde de bu duayı okuyabilirsiniz. Bereket Duası Nereye Asılır? Bol kazanç duası olarak okunan bereket duası, bereket getirmesi için evlerin ya da iş yerlerinin duvarına asılabilir. Günde 7 kez okunması ile her nereye asıldıysa o hanenin rızkı artar ve bereketi olur. Duaları duvara asarken ise dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şöyle: Duaların duvara süs amacıyla asılması kesinlikle doğru bulunmaz.

Fazlasıyla dikkat çeken ve süs eşyalarıyla dolu duvarlar yerine sade duvarlara asılması önerilir.

Duaların satın alınması da doğru bulunmaz. Duayı asacak ve okuyacak olan kişinin kendi eliyle yazması ve çerçeveleyip asması daha doğrudur.

Bereket duasını astıktan sonra okunmaması sadece asılı olarak kalması yerine duanın hatırlanması ve okunması gereklidir. Çünkü bereket getirmesi için sadece duvara asılması fayda sağlamaz. Duayı hatırlamak ve okumak önemlidir.

Duvara asılan dualar, kişileri korumaz ve sadece duanın hürmetine bırakılarak belalar def olmaz. Buna inanmak Allah'a şirk koşmak anlamına gelir. Bu sebeple duanın sadece duvarda asılı kalması, hiç okunmaması ve orada unutulması faydadan çok zarara sebep olabilir.

Duanın yazıları muhakkak okunacak şekilde olmalıdır. Yazım esnasında da mutlaka çok dikkat edilerek yazımı gerçekleştirilmeli. Aksi olduğunda dua yanlış yazılabilir ve yanlış okunabilir. Bereket Duası ile İlgili Rüya Görmek Neye İşaret Eder? Rüyada Bereket Duası Okumak Rüyada bereket duası okumak, rüya sahibinin maddi ve manevi açıdan kısmetinin açılacağının habercisidir. İş yaşamında bereketin ve hayırlı kazancın artacağına, terfi alınacağına ve beklenmedik bir anda güzel gelişmeler yaşanacağına işaret eder. İş değişikliği yapmak ya da yeni bir iş kurmak için aile bireylerinden maddi destek görüleceğine işarettir. Yakın çevreden bir kişiye yüklü miktarda para verileceğine delalet eder. Aile bireylerine maddi destekte bulunulacağına ve sık sık hayır duası alacağına delalet eder.