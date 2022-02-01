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Bölgede gerilim had safhada... Rus sınırına 60 kilometre yaklaştılar

01.02.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya krizi devam ederken bölgeden yeni bir son dakika haberi geldi. NATO, Baltık bölgesinde Rus şehri Kaliningrad kentine 60 kilometre uzaklıkta askeri eğitime başladı.

Bölgede gerilim had safhada... Rus sınırına 60 kilometre yaklaştılar

NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu, Rusya sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede bir haftalık eğitim gerçekleştirdi.

RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

NATO'dan alınan bilgiye göre, NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu bünyesindeki İngiliz askerleri, Rusya'nın Baltık kıyısında Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad şehri sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede bir haftalık eğitim faaliyeti düzenledi.

Açıklamada, NATO'nun söz konusu savaş gruplarına atanan birliklerin, müttefik askerlerin yanında nasıl çalışacaklarını öğrenirken becerilerini geliştirmek için düzenli olarak bu tür kursları düzenledikleri belirtildi.

Polonya'daki grubun ABD tarafından yönetildiği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu'nun Polonya Komutanı Yarbay Craig Broyles, günlük olarak antrenman ve atış talimi yapıldığını, NATO içindeki her biri farklı yeteneğe sahip gruplar arasındaki iletişimin güçlenmesi için çalışıldığını söyledi.

RUS DONANMASI BÖLGEDE TATBİKAT YAPMIŞTI

Rusya'nın Polonya ile Litvanya arasındaki toprağı Kaliningrad açıklarında Rus donanmasına ait savaş gemileri geçen hafta tatbikat düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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