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Bölgede savaş çanları çalıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: 'Nükleer silah dahil her şeyle karşılık verilecek'

02.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Kuzey Kore, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıkladı.

Bölgede savaş çanları çalıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: 'Nükleer silah dahil her şeyle karşılık verilecek'

Son zamanlarda ABD ile Güney Kore arasındaki askeri yakınlaşma ve tatbikatlar bölgedeki tansiyonu yükseltmişti. ABD'nin son hamlesine Kuzey Kore'den yeni bir tehdit geldi. ABD Savunma Bakanı Lyold Austin'in Güney Kore ziyareti sonrası açıklama yapan Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıkladı.

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"DÜŞMANCE EYLEMLERİ KIRMIZI ÇİZGİYE ULAŞTI"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürerken, Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki ve bölgedeki askeri ve siyasi durum, ABD ve müttefiklerinin pervasız çatışma yanlısı manevraları ve düşmanca eylemleri nedeniyle kırmızı çizgiye ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Austin'in Seul ziyaretine atıfla, "Bu, ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesidir" denilen açıklamada, "Pyongyang'ın, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına 'nükleer silaha karşı nükleer silah topyekun savaşa karşı topyekun savaş' ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği" belirtildi. "ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang'ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceğinin" vurgulandığı açıklamada, "Washington'un düşmanca politikası" nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Lyold Austin bu hafta başında Güney Kore'yi ziyaret ederek temaslarda bulunmuş, Washington ve Seul'ün Kuzey Kore'nin askeri tehditlerini caydırmak üzere F-22 ve F-35 jetlerini de içeren gelişmiş askeri varlıkların bölgede konuşlandırılması konusunda mutabık kaldığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca, iki ülkenin ortak tatbikatlarının süreceği bildirilmişti.

Kaynak: İHA

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Güney Kore Kuzey Kore abd

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