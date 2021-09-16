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Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

16.09.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı. Ülke basınında çıkan habere göre, Bolivyalı Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

Bolivya’nın Santa Cruz kentinde bir kadının başına son derece tatsız bir olay geldi. Hot Burger adlı fast-food zincirinin bölgede şubesinde yemek yiyen kadın, hamburgerinden bir ısırık aldıktan sonra ağzında sert bir şey hissetti, ardından bunun bir insan parmağı olduğunu anlayınca polise şikayette bulundu.

Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Estefany Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haberde, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

ET ÇEKEN İŞÇİNİN İKİ PARMAĞI KOPTU

Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.

Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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Bolivya
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