Bolivya, Meksika Büyükelçiliğine giden İspanyol diplomatları kovdu

LA PAZ (AA) - Bolivya geçici yönetimi, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol diplomatları kovdu.

Ülke basınında yer alan habere göre, geçici yönetim, eski yönetimden 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanan İspanyol diplomatları sınır dışı etti.

Diplomatlar, krizin ardından ülkeden ayrıldı.

Söz konusunu diplomatlar hakkında "isyana teşvik, terörizm ve seçime hile karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, hükümet, diplomatların ülkeden güvenli geçiş talebini de reddetti.

İspanya'daki geçici hükümet ise İspanyol diplomatların, La Paz Büyükelçiliğine sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddetmişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da ziyaretin "ticari amaçlı" ve "nezaketen" yapıldığını ve konu hakkında inceleme yapılacağını duyurmuştu.

Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, geçtiğimiz günlerde, nota vererek İspanya'yı ve Meksika'yı, Bolivya'nın egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.