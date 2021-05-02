Bolu'da evde kalanlar için 'mobil' konser

Bolu Belediyesi tarafından evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil konser etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında belediyeye ait otobüsle, Bahçelievler ve Borazanlar Mahallesi’ne gidildi. Otobüsün üzerinde bulunan yerel sanatçı Nazlıcan şarkılar seslendirdi. Balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşların bazıları şarkıları dinlerken bazıları da alkışlarla eşlik etti. Mobil konser etkinliğinin her akşam farklı bir mahallede devam edeceği belirtildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Konserlerimizle vatandaşlarımıza moral verirken, yerel şarkıcılarımıza, müzisyenlerimize de destek oluyoruz. İnşallah etkinliğimiz kısıtlama boyunca her akşam farklı bir şekilde devam edecek” dedi. (DHA)

