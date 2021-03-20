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  4. Bolu’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

Bolu’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

20.03.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Gerede ilçesinde D100 Karayolu’nda seyir halindeyken arıza yaptığı için yol kenarında duran kamyona çarpan otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Bolu’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun Kemikli mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir idaresindeki 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran Necati Türkoğlu idaresindeki kamyona çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durdu.

Kazada, kamyonun kasasının bir parçasının otobüsün içine girmesi sonucu yolcular İsmail Can Adıgüzel, Recep Can Adıgüzel ve Cesim Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 karayolunun Bolu istikameti araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı anlatan otobüs şoförü Erkan Demir, “Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Ondan dolayı mecburen sağ tarafı takmak zorunda kaldım” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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